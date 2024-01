Caos nel centro di Catanzaro, Veraldi (Azione): “Al Pianicello c’è la Ztl, ma i vigili forse non lo sanno e il quartiere Maddalena aspetta la nuova viabilità già presentata dal nostro gruppo”

“Il cartello c’è. I pass pure. Ma di quella Ztl (Zona a traffico limitato) già da anni vigente in via Santa Maria del Mezzogiorno, la strada che finisce nella piazzetta del Pianicello, nel centro storico di Catanzaro, nessuno sembra avere rispetto. Nè i vigili urbani sembrano quasi esserne a conoscenza, dal momento che finora gli unici verbali elevati sono stati fatti “a chiamata”.

Così quotidianamente accade che i residenti provvisti di pass siano costretti a girare per ore in cerca di un parcheggio di fortuna in qualsiasi angolo della città, mentre la Ztl viene presa d’assalto da automobili rigorosamente sprovvisti di autorizzazione.

L’obiettivo era, dunque, quello di migliorare la vivibilità in quest’area urbana, nel cuore del centro storico, regolamentando e limitando gli accessi disciplinandoli con le seguenti modalità: un pass di accesso e sosta per una sola autovettura per nucleo familiare residente; pass di solo accesso per ogni auto intestata a un cittadino residente; un pass accesso e sosta per una sola autovettura per studi professionali o attività commerciale. Rimaneva invariata la disciplina del rilascio dei pass strisce blu. La perimetrazione dell’area interessata dalla Ztl comprendeva: via Burza, vico 2° Scalfaro, via, vico e traversa Spizzirri, Largo, vichi e traversa Pianicello, vico Pancrazio, via Cefaly, vico e vicoletto Dietro Monte, via, vico e vicoletto Santa Maria del Mezzogiorno, larghetto Educandato, via e vico De Jessi, largo Ferragina, vico 1°Guglielmo Pepe. All’ingresso di via Burza, di via Santa Maria di Mezzogiorno e di vico 1° Guglielmo Pepe, dove oggi resta solo apposta la segnaletica verticale indicante la Ztl, recante le relative prescrizioni.

Anche il quartiere Maddalena resta nel caos più totale nonostante abbia inviato già ad ottobre 2023 al sindaco Fiorita una mappa condivisa con il Vice Comandante Cardamone per nuova viabilità nel quartiere con l’apposizione di dissuasori dei quali attendo dal lontano agosto la relativa ordinanza al fine di evitare il parcheggio selvaggio che spesso preclude anche il transito dei mezzi di soccorso.

Ad oggi, nonostante abbia anche consegnato durante il consiglio comunale del 15 novembre 2023 direttamente al Sindaco la mappa con i nuovi sensi di marcia previsti per il quartiere Maddalena, tutto continua a tacere e la tanto sbandierata riqualificazione del quartiere continua a restare ferma al post social del Sindaco datato 13 febbraio 2023.

Il cambiamento continua ad attendere e le prebende forse hanno la priorità?”.

Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Azione Stefano Veraldi.