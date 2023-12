Eletto il nuovo Consiglio provinciale a Catanzaro. Il messaggio del sindaco Fiorita: “Buon lavoro ai neoeletti”

A risultato elettorale acquisito, il sindaco Nicola Fiorita ha voluto rivolgere i suoi “auguri di buon lavoro” ai nuovi componenti dell’Assemblea provinciale. “Il rinnovo delle rappresentanze – ha detto – è sempre da salutare positivamente come elemento dinamico della nostra democrazia. Il nostro auspicio è che l’interlocuzione tra le Istituzioni possa continuare e anzi rafforzarsi, sempre nell’esclusivo interesse dei cittadini. Auguri quindi di buon lavoro ai consiglieri provinciali neoletti. Un augurio speciale, poi – ha concluso il sindaco – a Igea Caviano ed Eugenio Riccio, rappresentanti della città capoluogo a Palazzo di Vetro, sul cui impegno, che sarà come sempre di qualità, contiamo in modo particolare”.