Elezioni provinciali a Catanzaro, la Lega esulta: “La nostra la lista più votata”

“Il Segretario e il Direttivo della Sezione Provinciale della Lega di Catanzaro evidenziano con soddisfazione il grandissimo risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo del consiglio Provinciale di Catanzaro. La nostra Lista è la giù votata in questo turno elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale e porta nel consesso dell’Ente intermedio una folta rappresentanza. Agli eletti, che hanno saputo creare le condizioni per questo esito positivo, giunga un augurio sincero di buon lavoro con un occhio puntato all’approvazione della riforma elettorale per l’elezione direttadel Presidente e del Consiglio Provinciale che al momento è in discussione presso la competente Commissione del Senato e dovrebbe essere approvata nel 2024, stoppando finalmente la scellerata riforma Del Rio che ha precarizzato e paralizzato l’azione dell’Ente Provinciale ribassandolo a Ente di secondo livello riducendone al lumicino la disponibilità economica con gravi conseguenze sui servizi che la Provincia è chiamata ad erogare. Un grazie sentito va a tutti i candidati che ci hanno permesso di diventare il primo Partito a dimostrazione che La Lega c’è e sul territorio può autorevolmente dire la Sua. In oltre vogliamo ringraziare quanti hanno Lavorato alla redazione della Lista e in particolare al presidente Mormile per il suo operato all’insegna della sobrietà e della concretezza, e ovviamente un plauso al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, al Consigliere Pietro Raso e all’On. Furgiuele per aver contribuito a costruire una squadra dal forte radicamento Istituzionale e territoriale. La soddisfazione della Segreteria della Lega della provincia di Catanzaro è motivata anche dal fatto che questo turno elettorale ha confermato la maturità della Lega, e l’indispensabilità del nostro partito per il vincente risultato della coalizione di centrodestra”.

E’ quanto si legge in una nota del direttivo della sezione provinciale di Catanzaro della Lega.