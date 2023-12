Azione entra nel Consiglio provinciale di Catanzaro, Guerriero: “Ottimo risultato”

Un risultato importante quello di “Azione” che alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale, svoltasi ieri a Catanzaro, conta ben 8.311 voti e un consigliere eletto, Tommaso Berlingò al quale la segreteria provinciale guidata da Roberto Guerriero rivolge un sentito augurio di buon lavoro.

“Congratulazioni per il risultato ottenuto con imponente lavoro di squadra e impegno dei candidati della lista in lizza a cui si aggiunge la soddisfazione per un risultato che non era per nulla scontato”.

Guerriero ha voluto sottolineare il significato della “partecipazione del giovane partito di ispirazione riformista, che ha recentemente concluso i suoi congressi con l’elezione degli organismi e la duplicazione dei tesserati. Questi risultati, ottenuti in poco più di un mese, alimentano la speranza di costruire una nuova identità politica che si afferma nelle istituzioni, con l’obiettivo di apportare un’accelerazione e una svolta per il futuro della provincia”.

Il segretario provinciale Guerriero ha evidenziato, inoltre, che “il risultato ottenuto a Catanzaro è analogo a quello registrato a Cosenza”, sottolineando “la crescita e l’ancoraggio di Azione in tutta la Calabria”.

“In questo contesto – sottolinea ancora Guerriero – esprimo la mia sincera gratitudine a tutti i candidati per la loro disponibilità e il lavoro svolto. Un ringraziamento speciale è rivolto al Presidente dell’Assemblea Provinciale di Azione, Fernando Sinopoli, per la sua notevole disponibilità e impegno dimostrato nel corso degli anni. Questo risultato non fa che dar eco all’importanza della politica come strumento di partecipazione e radicamento. L’obiettivo ambizioso di Azione è quello di contribuire attivamente alla crescita della comunità della provincia di Catanzaro, dando voce alle istanze dei territori, soprattutto di quelle aree che rischiano isolamento e arrancano nella rappresentanza di diritti e bisogni”.