Rinvenuto il cadavere di un uomo a Lamezia Terme (CZ): avviate indagini

Il cadavere di un uomo, probabilmente di nazionalita’ straniera, e’ stato rinvenuto questa mattina nei pressi della linea ferroviaria che collega le stazioni di Lamezia Terme centrale e Lamezia Terme Nicastro. Le cause della morte non sono ancora note, ma non si esclude possa trattarsi di un incidente. Il corpo dell’uomo, rivenuto su un tratto di strada adiacente ai binari, e’ stato recuperato e trasferito a Catanzaro per effettuare gli esami autoptici e l’identificazione. Le indagini sono seguite dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Ferroviaria, coordinati dalla Procura di Lamezia Terme. Le operazioni necessarie per i rilievi e le indagini hanno comportato disagi alla circolazione ferroviaria con ritardi e la cancellazione di un treno regionale.