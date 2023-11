3 step per mettere in vendita la tua casa

La decisione di mettere in vendita la propria casa va ben ponderata e organizzata. Per evitare stress e aumentare le possibilità di realizzazione dell’affare è infatti importante seguire alcuni passaggi chiave.

Oggi prendiamo in considerazione tre step fondamentali per mettere in vendita la tua casa in modo efficace e ottenere il miglior risultato in poco tempo e con un risultato all’altezza delle aspettative.

Marketing e promozione: i benefici di un’agenzia immobiliare

Promuovere la propria casa è fondamentale per attirare potenziali acquirenti. Una buona strategia di marketing e promozione può infatti fare la differenza nel vendere la tua casa rapidamente e al miglior prezzo possibile.

Sfrutta il potere delle piattaforme online di agenzie immobiliari come Tecnocasa per avere un supporto attento. A partire dal servizio di valutazione dell’immobile, i professionisti del settore immobiliare saranno al tuo fianco lungo tutto il percorso di vendita, aiutandoti a organizzare le visite e a trattare con gli aspiranti compratori.

Se sfrutti i social assicurati di avere immagini di alta qualità che mostrino i punti di forza della tua casa, accompagnandole con una descrizione accattivante per attirare l’interesse degli acquirenti. Puoi anche organizzare visite aperte per permettere a più persone interessate di visionare l’abitazione.

Valorizza la tua casa per attrarre gli acquirenti

Una volta stabiliti i canali di vendita della tua casa, lo step successivo è prepararla adeguatamente per catturare l’interesse degli acquirenti. Inizia con una pulizia approfondita della casa, rimuovi il disordine e organizza gli spazi per renderli accoglienti e invitanti.

Considera di dipingere le pareti con colori neutri per rendere la casa più luminosa. Fai riparazioni in modo da non lasciare danni visibili e sostituisci luci, maniglie o altri dettagli danneggiati.

Ricorda che una casa ben tenuta e presentabile ha maggiori probabilità di attirare acquirenti interessati. Questo piccolo investimento di tempo e fondi finalizzato a sistemare la casa sarà ampiamente ripagato dall’opportunità di venderla a un prezzo più alto, come conseguenza delle sue migliori condizioni.

Determina il giusto prezzo di vendita

Una delle decisioni più cruciali quando si vende una casa è quella riguardante il prezzo di vendita. Una cifra troppo alta potrebbe allontanare i potenziali acquirenti, mentre una stima al ribasso rischia di non rendere giustizia al reale valore delle casa.

Il supporto di un agente immobiliare gioca un ruolo fondamentale nel ritrovamento del prezzo giusto a cui vendere. Gli agenti conoscono infatti molto bene la tua zona e possono aiutarti a fissare una richiesta economica in linea con le tendenze di mercato. L’agente immobiliare effettuerà dunque una valutazione comparativa, valutando altre case simili vendute recentemente nei pressi della tua.

Ricorda inoltre che il prezzo non è fatto solo dalle dimensioni e dalle condizioni dell’immobile, ma anche da tanti altri fattori, come ad esempio la posizione, e quindi la vicinanza a servizi, trasporto pubblico e altri punti di interesse della tua città. Cerca dunque di tenere a mente ogni singolo aspetto per arrivare a una cifra che possa essere al contempo soddisfacente per te e accettabile per gli acquirenti.