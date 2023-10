Il plauso dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per l’operazione “Alto impatto”

“A nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, esprimo fiero plauso per l’importante operazione di polizia interforze “Alto Impatto”, recentemente condotta in area della nostra città, conosciuta quale Ciampa di Cavallo. Un’azione determinata nella lotta al crimine ed al contrasto al degrado sociale, condotta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, coadiuvati da Polizia Locale e Vigili del Fuoco, con la partecipazione anche di Enel, Italgas, Lamezia Multiservizi, Asp e Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme, che ha portato a importanti risultati, come il rinvenimento di sostanze stupefacenti e di munizioni e l’accertamento di numerose violazioni di legge.

L’operazione è il frutto di un imponente e positivo dispositivo di prevenzione che mira a rafforzare i servizi di controllo del territorio, dimostrando che le istituzioni sono determinate a ripristinare la legalità ed a garantire condizioni di convivenza civile.

Plauso pieno, dunque, all’operato delle varie istituzioni e forze che hanno in maniera esemplare organizzato e posto in essere importante operazione che deve insegnare a tutti che non esistono zone franche o aree ove imperversi impunità e disinvolta non osservanza della legge.

L’attenzione riservata al nostro territorio dimostra la volontà dello Stato di essere accanto alla comunità locale al fine di migliorare le condizioni di vita e la sicurezza di tutti i cittadini”. Lo afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.