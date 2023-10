Catanzaro: i consiglieri Donato, Parisi e Veraldi tornano sull’argomento del “Regolamento Commerciale”

I Consiglieri Comunali di Azione, Valerio Donato Gianni Parisi e Stefano Veraldi, tornano dopo un anno esatto sul delicato argomento “Regolamento Commerciale”.

Già in data 18/10/2022, i consiglieri avevano depositato una proposta di deliberazione del Consiglio per la “presa d’atto della nullità, in via di autotutela, del provvedimento che prevede i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative delle medie strutture di vendita, assunto con il provvedimento illegittimamente adottato dalla Giunta municipale nel 2008.

E ciò neanche all’indomani di specifiche e reiterate sollecitazioni effettuate sia in Consiglio Comunale che all’interno delle competenti Commissioni.

“Il governo cittadino continua con un atteggiamento poco innovativo, quando è, invece, – proseguono – necessario un netto cambio di registro assumendo nell’immediato decisioni che possano concretamente spingere gli operatori del commercio ad investire nel nostro centro storico.

In quest’ottica va inquadrata la richiesta dei Consiglieri, i quali – dinanzi al silenzio – chiedono nuovamente, oggi alla Giunta municipale di prendere atto della nullità del provvedimento che limita l’apertura di attività commerciali ed invitano la Giunta ad attuare un intervento strutturale sul “commercio” che rimetta ordine all’intero comparto ed ai criteri, vetusti e non più in linea con una visione di città moderna, per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l’apertura di medie strutture di vendita.

Auspichiamo quindi, come già proposto al Consiglio Comunale di procedere ad una valutazione dell’attuale situazione economica e della rete commerciale della Città; sì da poter effettuare un nuovo e più efficiente ed efficace Piano commerciale abrogando la disciplina del Provvedimento sopra indicato e vincolando gli esercizi commerciali di medie strutture di vendita al rispetto di quanto previsto dalla norma 9 della L.R. regionale numero 17/99 in materia di dotazione di area parcheggi.

Al contempo andranno realizzate, nel concreto, progettualità che favoriscano maggiori flussi di persone in Città e, per esempio, solo per citare alcune idee già illustrate in campagna elettorale la Catanzaro Sotterranea, il Politecnico delle Arti, un Distretto della Seta ecc.

Su questi temi sarà vagliata la concreta volontà da parte della maggioranza in Consiglio Comunale – concludono – di voler seriamente far rivivere il centro storico ed operare in discontinuità rispetto alle scelte assolutamente discutibili assunte dalle precedenti amministrazioni, smettendola definitivamente di pensare a posizionamenti, strategie elettorali, incarichi e/o proroghe contrattuali di dubbia legittimità, sulle quali però andremo fino in fondo senza sconti a nessuno“.