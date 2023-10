Presentato a Catanzaro “Like your home”, il network turistico dedicato alle persone con disabilità

Per aderire alla piattaforma da lei creata, e che mette in relazione persone con esigenze particolari che non vogliono rinunciare a viaggiare, basta dunque avere una casa con almeno una stanza con servizi da adibire all’accoglienza: la formazione turistica (che all’inizio deve essere fatta in presenza), l’avviamento al lavoro e la pubblicazione online dell’abitazione ritenuta idonea a far parte del circuito extralberghiero “Like your home”, rappresentano i primi “step” che la Ummarino cura personalmente con i suoi potenziali “clienti”. Clienti capaci di trasformare i propri limiti in potenzialità e di rendersi protagonisti di un particolare “turismo sensibile” che va ben oltre quello “accessibile”, idoneo a mettere a sistema i servizi sociali, riabilitativi e turistici, e che soprattutto ha una certa sostenibilità nel tempo.

Inutile dire quanti consensi l’idea della Ummarino abbia ricevuto tra le associazioni presenti all’incontro: da Caterina Iuliano, in veste di moderatrice e di presidente del Centro Studi “Don Pellicanò” che ha promosso in particolare questo primo incontro nell’ambito della Giornata della Salute Mentale, a Rosaria Brancati, presidente del CASM, che ha parlato di “azione concreta” per un futuro lavorativo possibile a chi soffre di un disagio di tipo psichico, ed a Giovanni Cirillo, responsabile dell’Andel provinciale, che ha invece rimarcato come i tempi siano ormai maturi per una rivisitazione della legge n.68 del ’99 che ha come finalità l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili.