Archivio di Stato Catanzaro, Serraino: “Fissato un punto fermo. All’orizzonte, finalmente, l’esito della vicenda”

“Le novità emerse sulle vicende dell’Archivio di Stato e del duomo cittadino, dopo le recenti interlocuzioni del sindaco Fiorita con il Segretariato regionale del ministero della Cultura, rappresentano una notizia da accogliere con grande soddisfazione”. Lo scrive in una nota Tommaso Serraino, presidente della Commissione consiliare permanente “Politiche sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport”.

“Per quanto riguarda in particolare l’Archivio – continua Serraino – si tratta di un punto fermo e molto rassicurante lungo un percorso che io stesso ho contribuito ad avviare, in sintonia con la commissione, presieduta allora dal collega e oggi assessore Nunzio Belcaro. Mi riferisco in particolare a una delle mie prime iniziative da consigliere comunale: un approfondito accesso agli atti che ci consentisse di avere il panorama completo della documentazione relativa a tutti gli aspetti della vicenda, a cominciare dal protocollo d’intesa tra Comune e Ministero per finire ai canoni di locazione. Quelle carte – scrive ancora Serraino – impegnarono all’epoca diverse sedute dell’organismo consiliare, che effettuò anche dei sopralluoghi all’ex mattatoio. Un lavoro che è proseguito, dopo la mia elezione a presidente della commissione, con le verifiche sullo stato dell’arte dei lavori di adeguamento della struttura e le sollecitazioni affinché le due istituzioni coinvolte si incontrassero per affrontare con la necessaria determinazione il tema del completamento dei lavori e quindi della piena operatività del servizio con l’attivazione del canone locativo. Oggi – chiude Serraino – è quindi doveroso da parte mia ringraziare il sindaco ma anche l’ex presidente Belcaro e i colleghi tutti, perché è grazie al loro contributo che, finalmente, vediamo all’orizzonte l’esito di una vicenda durata fin troppo a lungo”.