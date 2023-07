Catanzaro, Levato: “Lunghi tratti della città al buio, garantire servizio illuminazione”

“Da diverso tempo proseguono un po’ in tutta la città disagi e criticità legate all’illuminazione pubblica. Nonostante il cambio di gestione nella manutenzione, alcune problematiche sono rimaste invariate lasciando al buio intere strade. Nonostante le segnalazioni, numerosi impianti fuori uso a causa delle ondate di maltempo dei mesi scorsi sono ancora inattivi, tanto da causare seri rischi per la circolazione pedonale e veicolare, oltre che evidenti pericoli per la sicurezza nelle ore serali. A questo inconveniente su cui si registrano ritardi negli interventi, si aggiunge un altro problema di natura tecnica legata invece alla necessità di garantire il risparmio energetico. Infatti, pare che siano in fase di sostituzione le lampade a led con nuovi pezzi a più basso voltaggio, all’interno delle stesse plafoniere lasciate in eredità dalla precedente ditta che gestiva il servizio. L’effetto probabile è quello di una minor produzione di luce e di un servizio a macchia di leopardo, ancor più evidente nei tratti stradali più lunghi dove l’assenza di un’adeguata illuminazione può causare più di un problema. Mi auguro, allora, che l’assessore al ramo e gli uffici tecnici si adoperino per approntare, di comune accordo con i responsabili della manutenzione, le giuste soluzioni sia nel riattivare gli impianti, oggi non funzionanti, e sia nel garantire gli accorgimenti necessari ad offrire un servizio pubblico di qualità, capillare e senza più intoppi”.

Lo dichiara il consigliere comunale di Catanzaro, Luigi Levato.