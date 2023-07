Lamezia, la musica dell’AMA Little Big Band per l’inaugurazione del parco Barisco

L’AMA Little Big Band diretta da Ferruccio Messinese con special guest il vibrafonista lametino Samuel Cerra inaugurerà Mercoledì 12 luglio 2023 alle ore 21,00 il Parco Barisco sito nella zona nord dell’ex comune di Nicastro restituito alla fruizione pubblica dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme.

AMA Calabria, ancora una volta, partecipe insieme alle altre associazioni culturali, della crescita della città ha aderito di buon grado alla richiesta dell’Amministrazione di collaborare in questa inaugurazione che si realizza nel quadro delle iniziative promosse nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo e dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Elemento artistico importante di questa inaugurazione è quello che una parte dei componenti del gruppo, nato e sostenuto da AMA Calabria, sono lametini e, tra gli altri, il direttore Ferruccio Messinese e l’ospite della serata il vibrafonista Samuel Cerra musicista che dopo essersi laureato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio Fausto Torrefranca e al Berklee College of Music in percussioni, ha intrapreso una brillante carriera concertistica in Italia e USA che lo ha portato ad esibirsi per prestigiose istituzioni musicali e che ne certificato il sempre crescente riconoscimento delle sue qualità musicali e strumentali.

AMA Little Big Band è composta da strumentisti di valore come Vito Procopio e Manuel Gugliotta al sax contralto, Sergio Sirianni al sax tenore, Francesco Gugliotta al sax baritono, Antonio Gullo, Francesco Tropea e Antonio Procopio alla tromba, Danilo Giampà e Salvatore Cerullo al trombone, Vittorio Viscomi alla chitarra, Davide Gugliotta al piano, Giuseppe Gugliotta al basso, Giuseppe Cutuli alle percussioni.

Il programma che comprende opere di Joe Zawinul, Herbie Hancock, Henry Mancini, Miles Davis, Glenn Miller, Billy Strayhorn, Chuck Rio, Sonny Rollins, Duke Ellington, si concluderà con il celebre traditional Wheh the Saints go marching in

Appuntamento dunque a domani sera per una serata di musica all’insegna della valorizzazione della comunità lametina e di quanto di bello e carico di valori essa esprima.