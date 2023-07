Carenze igienico sanitarie: chiuso un ristorante a Soverato

Carenze igienico sanitarie nei locali destinati alla ristorazione e mancanza di spogliatoi e idonei servizi igienici per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti: sono alcune delle violazioni riscontrate a seguito di un’ispezione dei Nas di Catanzaro su richiesta della Compagnia di Soverato e da successivi accertamenti amministrativi, che hanno portato alla chiusura, su disposizione del Comune di Soverato e del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, di un ristorante con annesso intrattenimento danzante ubicata su un’area demaniale. Inoltre, anche a seguito delle violazione alle normative riguardanti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro il legale rappresentante è stato denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 6 mila euro. Nel corso dell’ispezione, svolta anche da personale della stazione carabinieri e della Stazione carabinieri forestali di Soverato assieme ai colleghi del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Catanzaro e agli uomini della Capitaneria di Porto, è stata riscontrata la mancanza di documentazione propedeutica al favorevole esito del procedimento amministrativo per l’apertura e per la conduzione dell’attività.