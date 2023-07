Lamezia, siglata intesa per la cura del verde nei luoghi di interesse archeologico

Sinergia tra il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Calabria, l’azienda Calabria Verde e l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per la cura del verde nei luoghi di interesse archeologico.

Grazie alla sinergia tra il Segretariato Regionale per la Calabria, l’azienda Calabria Verde e l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, un importante lavoro è stato intrapreso per quanto concerne il verde ed i luoghi di interesse storico e artistico della città.

Con un protocollo d’intesa siglato fra appunto Calabria Verde, azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, rappresentata dal suo direttore generale Dottor Giuseppe Oliva ed il segretariato regionale del ministero della cultura per la Calabria, rappresentato dal suo direttore dott. Fabrizio Sodano, è stato avviato un importante lavoro rivolto a parchi e aree archeologiche, di supporto all’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme nella piena volontà di migliorare la di promozione, valorizzazione e fruizione dei luoghi di cultura della regione

Un lavoro – si legge in un comunicato stampa del Comune di Lamezia – di grande attenzione e qualità che in particolare, in Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Lamezia, ha messo in evidenza alcune murature che non erano state ancora rilevate perché nascoste della vegetazione. Sono state già pulite e riportate al loro decoro non soltanto l’Abbazia ma anche le aree del parco archeologico di Terina ed in questi giorni, si sta lavorando sul parco attorno al Bastione di Malta. Oggi, invece, è stato effettuato il sopralluogo presso il Castello Normanno per la programmazione la pulizia, disboscamento e sfalcio. Sono stati così interessati da detto certosino lavoro, di fatto, tutti e quattro i siti archeologi della città.

Un’azione importante dunque che, attraverso la professionalità di archeologi del MiC, l’egregio lavoro degli operai di Calabria verde unitamente alle risorse umane degli uffici comunali del settore preposto, e grazie all’associazione Mediterraneo che ha collaborato fattivamente sotto la guida del nuovo dirigente, Pasqualino Nicotera, il volto culturale della città potrà essere nuovamente contemplato in tutta la sua bellezza, con la preziosità del verde che ne diviene ricchezza di decoro urbano ed ambientale.