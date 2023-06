“Un mare di sport” a Catanzaro Lido all’insegna dell’inclusione sociale

Dopo il successo della scorsa settimana, anche venerdì 30 giugno si rinnova l’appuntamento con “Un mare di sport” nel quartiere Lido, promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Catanzaro ed in collaborazione con le federazioni del territorio.

All’interno dell’Area Teti, dalle 17 in poi, si ritroveranno atleti di tutte le età per attività e dimostrazioni di numerose discipline, dal calcio al basket, dalla pallavolo all’atletica leggera, dalle arti marziali alla danza sportiva fino al tiro a segno, per un pomeriggio all’insegna della sana aggregazione e del divertimento all’aria aperta.

Un’iniziativa che si arricchisce, inoltre, di importanti contenuti promuovendo un momento di inclusione sociale con il saluto e la testimonianza delle “vecchie glorie” del Catanzaro Calcio, con in testa il capitano Adriano Banelli. “Nell’ambito della giornata – spiega l’assessore Nino Cosentino – avremo come ospiti anche i ragazzi diversamente abili di “Insuperabili”, “Special Olympics Calabria” e “Oltre l’autismo Catanzaro” per condividere, attraverso lo sport, i valori dello stare insieme al di là di ogni barriera fisica o mentale.

L’amministrazione ha voluto offrire questa occasione di incontro a realtà che stanno al fianco, ogni giorno, di giovani e adulti in difficoltà e che hanno bisogno di spazi e di momenti da vivere a stretto contatto con la nostra comunità, sposando gli obiettivi di Catanzaro Città europea dello sport”. Il programma di “Un mare di sport” si integrerà con la cerimonia per la consegna ufficiale della Bandiera Blu che, sempre venerdì dalle 17.30, animerà il lungomare di Giovino.