Arresti Catanzaro, Molinaro: “Dare continuità e rafforzare l’azione di magistratura e forze di polizia”

“E’ un ulteriore efficace segnale che lo Stato sta dando risposte concrete nella battaglia per la legalità, contro i soprusi. Angherie, la mentalità mafiosa, che si esprime con comportamenti quotidiani di prevaricazione, l’operazione di che la Polizia di Stato coordinata dalla DDA e dal Procuratore Nicola Gratteri ha messo in atto nel capoluogo di Regione. Una criminalità pervasiva –commenta Pietro Molinaro presidente della Commissione Consiliare Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa” – che sentendosi al sicuro nel proprio “recinto criminale” opprimeva l’esistenza dei cittadini e delle attività economiche; un modello criminale coeso e nello stesso tempo fluido capace di allacciare relazioni con le cosche n’dranghetiste leader nel narcotraffico, e, come certifica anche l’ultimo rapporto della DIA, principali importatori e distributori del mercato della droga. Alla magistratura e alle forze dell’ordine va la mia gratitudine per quanto fanno ogni giorno ma è chiaro che occorre dare continuità e rafforzare l’azione di repressione con il contributo di tutti e in particolare delle istituzioni politiche. Assicuro di fare la mia parte perché abbiamo tutte le potenzialità per liberarci dalla morsa delle cosche e mobilitarsi per un progetto a beneficio delle future generazioni”. Lo afferma una nota Stampa di Pietro Molinaro Presidente Commissione consiliare “Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa“