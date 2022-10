Catanzaro, atto vandalico al Palagallo

Nel corso dei controlli ordinari degli addetti comunali al Palagallo, in località Corvo, sono stati registrati danni all’area esterna, dove é localizzato l’impianto della caldaia, causati da un atto vandalico. La porta di accesso é stata scassinata e rubati alcuni cavi in rame. L’amministrazione provvederà a sporgere denuncia e a ripristinare, il prima possibile, la funzionalità dell’impianto. Un grave episodio che pesa sulle casse comunali, oltre a causare disagi per gli utenti.