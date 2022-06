Catanzaro, come richiedere il duplicato della tessera elettorale

La richiesta di rilascio della nuova tessera dovrà essere presentata personalmente dall’interessato. Tuttavia, in caso di impedimento, il titolare della tessera elettorale, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art. 47, potrà delegare al ritiro altra persona. Il delegato dovrà presentarsi con un proprio documento d’identità valido e consegnare all’ufficio la dichiarazione di delega con allegata una copia di documento del titolare della tessera.

L’ufficio si riserva, a norma dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000, di eseguire idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive anche a campione.

L’ufficio elettorale di Palazzo De Nobili, in via Iannoni, invita gli elettori al controllo della propria tessera elettorale per verificarne la validità e i dati in essa riportati.

Si ricorda che la stessa non può essere utilizzata se tutte le caselle (18) che si trovano nella parte interna del documento sono timbrate. Al fine di evitare disagi e lunghe attese nei giorni immediatamente precedenti alla data del voto, i cittadini possono fin d’ora controllare la propria tessera e presentarsi all’ufficio elettorale di Palazzo De Nobili.

Gli uffici saranno aperti ininterrottamente da martedì 7 Giugno e fino a sabato 11 dalle ore 9 alle ore 18. Domenica 12 giugno gli uffici saranno aperti ininterrottamente dalle ore 7 fino alle ore 23. Per lo stesso servizio, e con uguale articolazione oraria, saranno attivati ulteriori sportelli presso gli uffici anagrafici decentrati di via del Mare, nel quartiere Lido.

Il rilascio della tessera elettorale non ha costi e avviene immediatamente previa esibizione di un documento di identità valido.