Nuova allerta arancione in Calabria anche per la giornata di martedì

Nuova allerta arancione in Calabria anche per la giornata di martedi’. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta arancione per la giornata del 17 marzo su tutta la costa ionica e sulla provincia di Reggio Calabria.

L’allerta diventa gialla sulla costa tirrenica. Sin dalla serata di domenica la Calabria e’ interessata da una perturbazione intensa che sta creando notevoli danni e disagi su un territorio gia’ segnato dalle ondate di maltempo iniziate ad ottobre e proseguite nel tempo.