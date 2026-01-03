Sinistra Italiana Calabria: “L’aggressione degli Stati Uniti allo Stato del Venezuela e il rapimento del presidente Maduro e della moglie sono atti criminali”

“Non sono più accettabili le palesi violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti di Trump, la logica imperialista della forza che impone le scelte a Paesi terzi, le intromissioni violente nella vita e nella libertà di nazioni indipendenti sono ingiustificati, gravissimi e da condannare in modo chiaro e netto.

Questa idea di spartizione del Mondo, di ritorno indietro alle aree di influenza da imporre con politiche belliche e di aumento per la spesa degli armamenti, che fa capo al Presidente degli USA e che trova proseliti, governi compiacenti e servi di logiche guerrafondaie, non può che essere contrastato con ogni mezzo.

Occorre una condanna unanime della comunità internazionale, con l’impegno di interventi immediati per fermare questa aggressione!

Trump pone in essere un’azione militare che mina in modo irrecuperabile la convivenza pacifica e civile in tutto il Mondo.

Sinistra Italiana della Calabria chiama le compagne, i compagni, i democratici e i cittadini tutti della Calabria alla mobilitazione contro questo atto criminale di guerra in difesa dei valori della Democrazia, della Libertà e per l’affermazione della PACE!!”.

Lo afferma in una nota Sinistra Italiana Calabria.