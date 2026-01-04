UNARMA rafforza la tutela del personale femminile: il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio presenta la nuova Consigliera regionale con delega alle Pari Opportunità

Il Segretario Generale Regionale di UNARMA, Fabio Riccio, presenta ufficialmente l’ingresso, all’interno della Segreteria regionale, del Maresciallo dei Carabinieri dott.ssa Alessandra Capussela, nominata Consigliera regionale con specifica delega alle Pari Opportunità.

Una nomina che si inserisce in una visione sindacale chiara, strutturata e coerente, finalizzata a rafforzare in modo concreto la tutela del personale e, in particolare, del personale femminile dell’Arma dei Carabinieri, attraverso strumenti adeguati, competenze mirate e un’azione sindacale moderna e responsabile.

Per UNARMA, il principio delle pari opportunità non rappresenta un concetto astratto o meramente formale, ma si traduce in un impegno quotidiano volto a garantire ambienti di lavoro più sereni, equilibrati e rispettosi, nei quali ogni collega possa operare con dignità, tutela e pieno riconoscimento della propria professionalità.

Parlare di pari opportunità significa prevenire situazioni di disagio, offrire ascolto qualificato e assicurare una protezione sindacale reale, capace di intercettare anche le criticità più delicate e specifiche che spesso interessano le donne in uniforme.

In questo contesto, l’ingresso della dott.ssa Capussela rappresenta un ulteriore rafforzamento di un percorso già avviato, che guarda alla persona nella sua interezza e che riconosce come le donne dell’Arma dei Carabinieri possano vivere condizioni operative e professionali che richiedono sensibilità, competenza e attenzione mirata, nonché un accompagnamento sindacale serio e continuativo.

L’impegno di UNARMA si sviluppa anche attraverso un rapporto diretto, costante e sinergico con la Segretaria Nazionale UNARMA, dott.ssa Floriana Casciabanca, elemento che consente alla struttura regionale di operare in collegamento immediato con i vertici, garantendo interventi tempestivi, consulenze personalizzate e una tutela effettiva del personale femminile, affrontando le criticità con competenza, riservatezza e visione d’insieme.

Con questa scelta organizzativa, UNARMA consolida un modello sindacale fondato sulla concretezza, sull’ascolto e sulla capacità di incidere realmente nelle dinamiche professionali. La delega alle Pari Opportunità si configura come uno strumento operativo essenziale per accompagnare il personale femminile in un percorso di tutela consapevole e qualificata, contribuendo a costruire contesti lavorativi più equilibrati, rispettosi e funzionali al benessere dell’intera Istituzione.

Un benessere che non rimane circoscritto all’interno dell’Amministrazione, ma che produce effetti diretti e tangibili anche verso l’esterno: cittadini che si interfacciano con Carabinieri professionalmente tutelati, motivati e sereni possono contare su operatori di alto livello, capaci di garantire servizi di sicurezza più efficaci, più autorevoli e più vicini alle esigenze reali della collettività.