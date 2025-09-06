Regionali Calabria, senatrice Minasi: “Campagna elettorale al via con una squadra coesa e radicata”

«Con la presentazione ufficiale delle liste per le elezioni in Calabria del 5 e 6 ottobre 2025, la campagna elettorale entra nel vivo. E la Lega si presenta con una squadra forte, unita e radicata sui territori, pronta ad affrontare questa competizione con impegno e passione».

A poche ore dalla presentazione dei candidati alle vicine regionali, la Senatrice della Lega Tilde Minasi interviene in una nota.

«Parto da un ringraziamento speciale al vicesegretario federale Claudio Durigon per il lavoro di regia svolto nelle ultime settimane: scelte nette e lungimiranti, metodo condiviso, una linea politica che ha rafforzato il partito su tutto il territorio calabrese, anche puntando sull’ingresso nella Lega di nomi consolidati nella politica della regione.

Con una compagine, quindi, ormai definita e determinata – prosegue Minasi – ci candidiamo a essere protagonisti. Unità, competenza e presenza concreta sul territorio saranno il tratto distintivo della nostra campagna».

Per quanto riguarda la sua città, Reggio Calabria, la Senatrice esprime una scelta precisa: «Il mio sostegno – dichiara – va ad Armando Neri. Ho voluto che si candidasse nelle fila della Lega reggina e lo continuerò ad appoggiare durante la campagna elettorale, e anche successivamente, in quanto si tratta di una persona e un politico solido e appassionato, pubblicamente conosciuto e stimato per il suo impegno diretto nei quartieri, il suo stile improntato all‘ascolto e alla concretezza e la sua capacità di affrontare con serietà i temi centrali per la città.

Attuale consigliere comunale e metropolitano, in breve tempo è riuscito ad affermarsi come commissario cittadino della Lega, lavorando con attenzione su questioni decisive come mobilità, servizi, sviluppo locale, e prendendo posizione con chiarezza sul Ponte sullo Stretto e sulle grandi opere, come anche su problematiche e tematiche più strettamente locali.

E’ un volto nuovo e pulito della politica reggina e calabrese e anche del nostro partito, un partito “giovane” per il territorio, ma che in pochi anni ha già saputo dare tantissimo (penso, ad es., al recente sblocco ed esponenziale sviluppo dell’aereoporto Tito Minniti).

Ringrazio dunque Neri per essersi messo in gioco e sono certa – continua Minasi – che porterà in Consiglio regionale una voce autorevole e concreta, capace di innovare e di rappresentare al meglio la città Metropolitana di Reggio Calabria e l‘intero territorio regionale.

La Lega oggi alla Regione – aggiunge la Senatrice – non parte da zero: continua un lavoro serio e coerente per dare risposte reali alla Calabria».

E conclude con un appello: «Adesso tocca ai cittadini: con il voto – dice Minasi – possiamo davvero fare la differenza. Trasformiamo l‘impegno di questi anni in una nuova stagione di governo, fatta di responsabilità e risultati concreti!».