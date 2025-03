Molinaro (FdI): “L’operazione nel tirreno cosentino conferma la lotta senza quartiere alla criminalità organizzata”

“Esprimo profonda gratitudine alla Direzione Distrettuale Antimafia, al Comando dei Carabinieri e Polizia di Stato per la brillante operazione “Valente-Stummo” contro la criminalità organizzata che ha interessato l’AltoTirreno Cosentino di cui abbiamo conosciuto i dettagli. Riaffermo la centralità del contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata che opera nel nostro territorio. Questo dichiara Pietro Molinaro presidente della commissione consiliare antindrangheta. Un plauso alla dedizione, all’efficienza investigativa e all’impegno quotidiano profuso per garantire sicurezza e convivenza civile, contro una strategia criminale basata sull’intimidazione, il ricatto e le estorsioni utilizzando metodi brutali. Un’intera comunità, da tempo vessata da ingiustizie e malaffare, trova sempre nella magistratura e nelle forze dell’ordine un supporto indispensabile. Come Consigliere regionale e Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta, la corruzione e l’illegalità, – aggiunge -rinnovo il mio impegno per promuovere la cultura della legalità e collaborare per il bene della collettività, affinché tutti possano vivere e lavorare in sicurezza.

Continuo ad essere convinto che la lotta a chi mina la serena convivenza si fa tutti insieme, come comunità, mettendo la legalità al centro del nostro agire per contribuire ad essere, una comunità sana, coesa e sicura nel momento in cui ci riconosciamo in un sistema economico e sociale equo e solidale, nel quale esiste spazio per tutti i soggetti che intendono operare nel rispetto delle regole condivise”.

Lo afferma in una nota Pietro Molinaro, presidente commissione consiliare “Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, corruzione e illegalità diffusa”.