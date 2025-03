Lega Calabria, eletti i delegati che parteciperanno al prossimo congresso nazionale

Nella giornata di ieri si è riunito, a Catanzaro, il congresso dei militanti della Lega Calabria Salvini premier per eleggere i delegati che parteciperanno al congresso federale del partito che si svolgerà a Firenze nelle giornate del 5 e 6 aprile.

Il congresso è stato convocato dal commissario regionale Filippo Mancuso che si è detto: “Soddisfatto per la significativa partecipazione dei militanti. È un segnale positivo per la vitalità e la democrazia all’interno della nostra comunità che non vedevamo da tempo in Calabria. Un processo elettivo che ci fa guardare con fiducia alla prospettiva di un’ulteriore crescita, in parallelo alla prosecuzione del percorso di riorganizzazione del partito che abbiamo positivamente avviato nei mesi scorsi”.

L’appuntamento è al congresso federale a Firenze dove i delegati e i membri di diritto eleggeranno il segretario e gli organi federali.