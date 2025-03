Piano periferie: Nesci(Fdi-Ecr) “Grazie al Governo Meloni la parola dignità torna ad avere il suo vero significato”

Denis Nesci, eurodeputato, ha espresso il suo pieno sostegno alle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni riguardo al Piano Periferie e all’intervento per lo smantellamento della tendopoli di Rosarno, un’azione che segna una svolta fondamentale nel rispetto della dignità dei lavoratori agricoli.

«Il Governo Meloni sta dimostrando una straordinaria sensibilità verso le necessità delle persone più vulnerabili, restituendo loro la dignità che avevano perso. Lo smantellamento della tendopoli di Rosarno, una realtà inaccettabile che persisteva da decenni, è un segno tangibile che la politica, quando è giusta e determinata, può davvero fare la differenza», ha dichiarato Denis Nesci.

Nesci ha sottolineato che questo intervento è un passo decisivo per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori stagionali e per la creazione di una società più equa. «Finalmente, grazie all’azione concreta del Governo Meloni, la parola dignità torna a essere centrale nella nostra agenda politica, soprattutto per coloro che fino ad oggi sono stati costretti a vivere in situazioni di abbandono e sfruttamento», ha aggiunto l’eurodeputato.

“L’intervento a Rosarno e San Ferdinando, secondo Nesci, non solo migliorerà le condizioni di vita degli immigrati che lavorano nei campi, ma contribuirà anche a rafforzare il senso di coesione sociale e di equità nelle periferie italiane”.