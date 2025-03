A Catanzaro uno spettacolo a sostegno del Centro Calabrese di Solidarietà ETS

Da 39 anni in prima linea per sostenere i più fragili. Il Centro Calabrese di Solidarietà ETS ha saputo affrontare difficoltà e dolore, camminando nella luce della speranza e nella gioia di una comunità che accoglie e trasforma la vulnerabilità in opportunità di riscatto. Una grande famiglia che è diventata casa per donne e uomini bisognosi di un sorriso e di una mano tesa.

Oggi, questa straordinaria realtà del Terzo Settore ha bisogno di sostegno, attenzione e partecipazione per continuare a esistere. È l’appello lanciato dalla presidente del CCS ETS, Isolina Mantelli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di un importante evento di raccolta fondi, in programma il 20 marzo alle 20:30 al Teatro Comunale di Catanzaro.

Protagonista della serata sarà Fango, lo spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini, che racconta la più grave alluvione in Emilia-Romagna e il significato profondo della resilienza.

Accanto agli attori, due ospiti d’eccezione: Maura Micangeli, artista di grande sensibilità, che presenterà una selezione di manufatti unici il cui ricavato sarà devoluto al Centro, e Graziano Marasci, talento musicale che, con la sua voce, renderà la serata ancora più emozionante.

Alla conferenza stampa, tenutasi nel Centro di aggregazione giovanile di Via Fontana Vecchia e moderata dal direttore artistico del Teatro Comunale Francesco Passafaro, sono intervenuti, oltre alla presidente Mantelli, anche Vittoria Scarpino, Katina Vitale e Nino Piterà del settore Fundraising, insieme alla volontaria Maura Micangeli.

L’appello della presidente Mantelli

“La nostra è una nuova richiesta d’aiuto, un appello alla città dopo 39 anni di impegno e lotta. Il Centro Calabrese di Solidarietà ETS è una realtà storica per Catanzaro e il suo valore non si limita solo a chi lo vive quotidianamente, ma si estende a tutti coloro che ricevono servizi e supporto grazie agli operatori e alle operatrici del Centro. Purtroppo, in un contesto economico difficile, sia a livello nazionale che locale, anche il nostro Centro sta subendo le conseguenze della crisi e fatica a sopravvivere. Per questo chiediamo aiuto agli amici e alle amiche della comunità”, sottolinea ancora Mantelli.

“Le persone che saliranno sul palco il 20 marzo sono speciali: nei loro gesti e nelle loro creazioni si esprime il senso profondo della solidarietà – conclude la presidente Mantelli -. La solidarietà è nel fango di un’alluvione, nei momenti di difficoltà: noi l’abbiamo sempre praticata. Ora abbiamo bisogno di qualcosa in più: la possibilità di continuare”.

Le difficoltà del Centro e l’urgenza di un sostegno

“Operiamo in un contesto in cui i servizi sociali non ricevono risorse sufficienti per poter operare autonomamente – ha aggiunto Mantelli –. Abbiamo difficoltà a coprire le rette per i ragazzi accolti nei percorsi di recupero e a finanziare le nostre attività.

Molti progetti, compresi quelli rivolti ai più piccoli, rischiano di non essere approvati o rifinanziati, mettendo in pericolo la stabilità del nostro lavoro. Se perdiamo questi progetti, il Centro rischia di chiudere.

Per questo chiediamo spazio e sostegno, perché il nostro lavoro è fondamentale per la vita di tante persone e merita di essere riconosciuto e valorizzato”.

Un invito alla città a partecipare con il cuore

L’evento non sarà solo uno spettacolo, ma un’occasione per dimostrare che la comunità di Catanzaro è pronta a rispondere, ancora una volta, con calore e partecipazione.

“Abbiamo bisogno di una città che ci accompagni con un cuore allegro e felice”, ha sottolineato Nino Piterà, storico educatore del Centro e promotore dell’iniziativa.

“Sono educatore da tanti anni al Centro Calabrese di Solidarietà e, da qualche tempo, mi dedico alla raccolta fondi per sostenere le nostre attività – ha spiegato Piterà –. Aiutarci ad aiutare è l’obiettivo di questa campagna, perché il Centro accoglie tutti, senza distinzioni, offrendo supporto a chiunque ne abbia bisogno”.

“Lavoriamo con dedizione, osservando il territorio e le sue fragilità. Credo fermamente nell’importanza del nostro operato e, quando abbiamo deciso di impegnarci nella raccolta fondi, lo abbiamo fatto con una visione ampia: non solo per garantire risorse economiche, ma anche per creare occasioni di crescita personale e culturale. Ora portiamo questo spettacolo a Catanzaro, il 20 marzo alle 20:30 al Teatro Comunale, e invitiamo tutta la città a partecipare. Queste storie hanno bisogno di essere ascoltate e condivise, perché la solidarietà nasce proprio dall’incontro e dalla consapevolezza. Catanzaro non ci ha mai lasciati soli e siamo certi che, anche questa volta, risponderà con il cuore”.

Un contributo prezioso per il Centro

Anche Maura Micangeli ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa:

“È un’emozione meravigliosa mettersi in gioco per scopi umanitari. Ringrazio il Centro Calabrese di Solidarietà per avermi invitata a questo show, il cui ricavato sarà interamente destinato al Centro stesso.

Saranno esposti manufatti, vestiti dipinti a mano, pezzi unici e oggetti decorati, realizzati in previsione della prossima Pasqua e della Festa della Mamma. Spero che vengano apprezzati e valorizzati. Mi affido al buon cuore dei catanzaresi, dei media e di tutte le organizzazioni che hanno contribuito a questo evento. Gli oggetti saranno esposti dal 19 al 20 marzo nel foyer del Teatro Comunale”.

Il sostegno degli sponsor

La direttrice amministrativa del CCS ETS, Vittoria Scarpino, ha voluto ricordare e ringraziare gli sponsor che sostengono l’evento: Il Teatro Comunale, Trasporti Notaro McDonald’s, Gisss.eu, Nitidus e Salubris, Anpit Catanzaro, Integra srl, Globe Office.

Come partecipare

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, istituzioni, media, imprenditori. Essere presenti il 20 marzo significa sostenere un luogo che, da quasi quattro decenni, rappresenta un punto di riferimento per chi è in difficoltà.

I biglietti, al costo di 12 euro, sono disponibili al botteghino e sul sito del Teatro Comunale di Catanzaro al seguente link:

👉 https://www.comunalecatanzaro.18tickets.it/film/20047