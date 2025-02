Il cordoglio del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria alla famiglia Occhiuto

Di seguito, il messaggio di cordoglio del Coordinamento regionale di FI Calabria rivolto a Mario Occhiuto e a tutta la sua famiglia:

“Forza Italia è una famiglia ancor prima di essere un partito.

Ci contraddistingue da sempre, come inculcatoci dal Presidente Berlusconi, la ferma volontà di essere uniti dai valori umani e dall’affetto più che dagli ideali politici. Nella gioia e nel dolore. Oggi è un giorno di dolore profondo per tutti noi, che ci stringiamo in un unico, grande, fraterno abbraccio al nostro amico Mario Occhiuto, colpito da una tragedia che si commenta da sola. Un fulmine a ciel sereno che squarcia l’azzurro dei nostri cuori.

Il Coordinamento regionale della Calabria è tremendamente scosso dalla perdita di Francesco e, oggi più che mai, si compatta attorno a Mario, a Roberto per la perdita del nipote, e a tutta la famiglia Occhiuto, nella totale certezza che ogni calabrese, forzista o no, farà lo stesso.”