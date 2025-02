Comito, vicinanza gruppo Fi regione a famiglia Occhiuto

“A nome del gruppo in Consiglio regionale rivolgo le nostre più sentite condoglianze al senatore Mario Occhiuto per questa immane tragedia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, Michele Comito. “Non ci sono parole adatte – prosegue – a descrivere il dolore per la scomparsa prematura di un figlio. Una notizia terribile, che colpisce tutti noi nel profondo. All’amico Mario, al nostro presidente della Regione Roberto Occhiuto, giunga tutta la nostra vicinanza ed il cordoglio dell’intero gruppo in questo momento così drammatico”.