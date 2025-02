Il plauso dei consiglieri regionali di Forza Italia per la nomina di Cannizzaro nella Segreteria Nazionale

“Esprimiamo grande compiacimento per l’importante nomina che il nostro Segretario regionale di Partito, Francesco Cannizzaro, ha acquisito nelle scorse ore, entrando a far parte della Segreteria nazionale di Forza Italia su indicazione di Antonio Tajani. È, anzitutto, il riconoscimento del merito di un trascinatore, un politico di livello, che nel giro di pochi anni è riuscito a raggiungere traguardi importanti, puntando sempre sul gioco di squadra, sull’affiatamento del gruppo, sull’importanza della dedizione ai ruoli che siamo chiamati a svolgere; ma in secondo luogo è anche la testimonianza del buon governo che Forza Italia ha saputo attuare nella nostra regione, ergendosi spesso ad apripista di nuove misure e addirittura a modello nazionale, come non era mai successo. In totale sintonia e costante sinergia col Presidente, Roberto Occhiuto, Francesco è riuscito in pochi anni a far cambiare passo al Partito in Calabria, ponendosi sempre al nostro fianco e mai davanti.

Pertanto, l’ingresso di Cannizzaro nella Segreteria Nazionale, che si aggiunge alla pregressa nomina di Occhiuto a Vice Segretario del Partito, e ad una squadra parlamentare senza precedenti rappresentata da Mario Occhiuto, Giovanni Arruzzolo e Giuseppe Mangialavori alla guida della Commissione Bilancio, è motivo di soddisfazione per ciascuno di noi, orgogliosi che Forza Italia stia riuscendo a dare alla Calabria un ruolo sempre più centrale a livello nazionale, come mai prima d’ora.”

Così, in una nota congiunta, tutti i Consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia.