Liquidazione dei Consorzi di bonifica e mancata erogazione del Tfr ai lavoratori: i consiglieri regionali Mammoliti e Lo Schiavo interrogano l’assessore all’agricoltura

Un’interrogazione a risposta scritta, rivolta all’assessore regionale all’Agricoltura, è stata presentata dai consiglieri Raffaele Mammoliti (Partito democratico) e Antonio Lo Schiavo (presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti), in merito alla liquidazione degli 11 Consorzi di bonifica ed alla mancata erogazione del Trattamento di fine rapporto ai lavoratori collocati in quiescenza. Nello specifico, i consiglieri interroganti chiedono di sapere, con riferimento a ciascuna gestione liquidatoria degli 11 Consorzi di bonifica, «se è stato definito lo stato patrimoniale e se, con riferimento ai beni immobili, sia stata aggiornata la valutazione con la preventiva acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall’Agenzia del demanio; se sono state individuate le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso e, se nel caso, siano stati rinegoziati i rapporti con i creditori; se è stato approvato un piano di liquidazione; se sono stati redatti i bilanci finali e le relazioni conclusive; se ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei Consorzi di bonifica al regime della liquidazione coatta amministrativa, se e quali provvedimenti si intendano adottare per consentire agli 11 Consorzi di bonifica in liquidazione di erogare in tempi rapidi il Tfr ai lavoratori collocati in quiescenza».

Nella premessa, Mammoliti e Lo Schiavo ripercorrono nel dettaglio l’iter seguito all’istituzione del Consorzio di bonifica della Calabria e alla liquidazione dei precedenti 11 consorzi territoriali, ricordando che «il presidente della Giunta regionale, con decreto n. 5 del 23/01/2024 recante “Nomina commissari liquidatori per i Consorzi di bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023”, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura e forestazione, ha nominato i commissari liquidatori degli undici consorzi di bonifica posti in liquidazione con Dgr n. 803 del 29/12/2023. L’affidamento degli incarichi decorre dalla notifica dell’atto di nomina con una durata di dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi».

Quindi, «considerato che il termine di 12 mesi assegnato ai commissari liquidatori è scaduto lo scorso 23 gennaio e che, da quanto è dato conoscere, la situazione finanziaria dei disciolti Consorzi di bonifica presenterebbe molteplici criticità che stanno determinando notevoli e gravi ritardi nell’erogazione del Tfr dei lavoratori posti in quiescenza», i consiglieri interroganti si rivolgono all’Assessore competente con i quesiti suesposti.