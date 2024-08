Raffica di eventi in Calabria con “Fatti di musica 2024”: Domani Dargen D’Amico a Le Castella, Venerdì Gabry Ponte a Reggio e altri live

Da domani a Ferragosto è in arrivo in Calabria una gigantesca onda musicale con il clou estivo di “Fatti di Musica 2024”. Dopo gli eventi con Nick Mason ed Irama, l’ onda alta del Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione, ideato e diretto da Ruggero Pegna, riparte domani sera (8 agosto) da Le Castella di Isola Capo Rizzuto con il concerto di Dargen D’Amico ad ingresso libero al Porto Turistico, a poca distanza dal celeberrimo Castello Aragonese; venerdì in Piazza Castello di Reggio Calabria arriverà poi Gabry Ponte, il re della dance mondiale, con il suo live travolgente ricco di effetti speciali, aperto da MJX; domenica toccherà a Sergio Cammariere e alla sua band davanti al Castello Normanno di Santa Severina; il 12 agosto la Nuova Orchestra Italiana fondata da Arbore suonerà al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, evento Ama Calabria; il 13 agosto la carovana di Max Gazzè & Calabria Orchestra sarà in Piazza Turra di Mesoraca per la Festa del SS. Ecce Homo; il 15 agosto tornerà Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo per il “Montalto Summer Fest”; infine, 16 agosto Nello Daniele a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli e la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Dargen D’Amico, rapper e cantautore che, con il suo look e la sua musica, è diventato uno dei personaggi più amati dal pubblico giovanile, più radiodiffusi, mixati e ballati nelle discoteche, riceverà il “Riccio d’Argento” dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival, nella sezione riservata ai “Live più originali”. Con ben 11 album all’attivo, è arrivato al grande successo grazie a Sanremo 2022 con il brano “Dove si balla”, diventata subito una hit estiva. Dopo essere stato uno dei giudici di X-Factor, ha coinvolto anche in questa edizione il pubblico del Festival con il brano “Onda Alta” che, nonostante la sonorità dance, parla di temi attuali e importanti, come la guerra e la tragedia dei migranti in mare. Come autore, ha scritto brani per Annalisa, Francesca Michielin, Fedez ed altri big della musica italiana. Il concerto inizierà alle ore 21:30 e fa parte di “Isola Summer”, il ricco programma estivo voluto dal sindaco Maria Grazie Vittimberga.

Tutto pronto, intanto, anche nelle altre location, a cominciare da Piazza Castello di Reggio Calabria per il live di venerdì di Gabry Ponte, Riccio d’Argento per “25 anni di successi internazionali”. L’artista torinese, infatti, festeggerà anche in Calabria 25 anni di record, tra effetti speciali e pirotecnici, firmati in riva allo Stretto dalla Artech FX, leader in effetti speciali.

Fatti di Musica, Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 – Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria, è la storia stessa dei grandi live in questa regione, con un programma ricco ed incredibile, capace anche di fare rete con vari festival e iniziative locali. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it