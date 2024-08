Ricorso al Tar contro decadenza accreditamento di Villa Sant’Anna

Villa Sant’Anna ha proposto, con il professor Bernardo Giorgio Mattarella e l’avvocato Francesco Pitaro e su autorizzazione del Tribunale di Catanzaro e mandato del curatore Francesco Manduca, ricorso al Tar di Catanzaro contro il provvedimento con cui il commissario ad acta per la sanità in Calabria Roberto Occhiuto, ha dichiarato la decadenza dell’accreditamento del Sant’Anna. Nel ricorso, è scritto in una nota, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Pitaro hanno chiesto anche “l’adozione di misure cautelari, sostenendo l’illegittimità dell’impugnato lesivo atto che si pone in contrasto con la normativa che disciplina gli accreditamenti e le norme sul procedimento amministrativo e con cui è stata decretata, contra ius, l’estinzione di una struttura sanitaria di sperimentata eccellenza che conta al momento oltre 100 dipendenti”.