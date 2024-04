Ponte sullo Stretto, Russo (Cisl Calabria): “Importante collegare l’Alta Velocità ferroviaria al Sud. Regione convochi tavolo per riconsiderare e velocizzare trasporto pubblico”

«La realizzazione del ponte sullo Stretto – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria – è, come la Cisl sostiene, un’opera molto importante. Proprio per questo, il Governo deve impegnarsi anche a collegare l’Alta Velocità ferroviaria al Sud, accelerando in Calabria i processi che riguardano il trasporto ferroviario sull’intero territorio. Nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare sul federalismo fiscale, la Svimez è stata chiara: “La prima questione è che, se l’obiettivo è rendere effettivo il principio di pari dignità di accesso ai servizi di cittadini e imprese su tutto il territorio nazionale, LEP e perequazione infrastrutturale dovrebbero trovare compiuto riconoscimento nella legislazione nazionale indipendentemente dalla cosiddetta autonomia differenziata”. “Se – ha affermato ancora la Svimez – i LEP hanno la finalità ultima di garantire livelli di servizi uniformi sul territorio nazionale, oltre che la loro puntuale definizione e il loro finanziamento, sarebbe necessario procedere, di pari passo, al livellamento delle dotazioni infrastrutturali tra territori, condizione necessaria per consentire alle Amministrazioni decentrate di erogare livelli adeguati di servizi”. La stessa Svimez ha aggiunto che “sul fronte della perequazione infrastrutturale si può parlare solo di arretramenti”. Dunque – prosegue Russo –, è decisivo, ai fini dello sviluppo, unire finalmente il Paese da Nord a Sud con l’Alta Velocità, eliminando quel divario infrastrutturale tra le diverse aree che penalizza fortemente la nostra regione e l’intero Mezzogiorno. Questo vale anche ai fini del potenziamento del Porto di Gioia Tauro: la realizzazione della galleria Santomarco è fondamentale per l’itinerario merci Tirreno-Ionio. Come abbiamo ripetutamente evidenziato – conclude il Segretario generale della Cisl calabrese – la questione della mobilità va affrontata anche per liberare le aree interne dall’isolamento: perciò, chiederemo alla Regione la convocazione di un tavolo per riconsiderare il trasporto pubblico locale in Calabria, perché i collegamenti con qualunque mezzo, a cominciare da quelli tra le città capoluogo, siano più veloci, anche al fine di scoraggiare l’uso del mezzo proprio».