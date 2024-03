Oggi Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori

Si celebra oggi la 41° la Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, ispirata dalle parole del Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy che per primo già in un discorso del 1962 individuò i diritti fondamentali del consumatore: sicurezza, informazione, scelta e risarcimento. Il tema di quest’anno proposto dal Consumers International è “Un’intelligenza artificiale equa e responsabile per i consumatori”.

“Proteggere i Consumatori in un mondo digitale – afferma Michele Gigliotti, Presidente Adiconsum Calabria -significa affrontare importanti questioni legate alla privacy online, alla sicurezza dei dati e alla trasparenza delle transazioni digitali. Adiconsum Calabria si impegna a sensibilizzare i consumatori sull’importanza della protezione dei dati personali e a fornire loro strumenti e risorse per navigare in modo sicuro nel mondo digitale. Adiconsum Calabria – continua Gigliotti – si propone l’obiettivo di affiancare i consumatori per permettere l’accesso ad informazioni corrette, per proteggerli da pratiche commerciali sleali e per compiere scelte consapevoli e informate. La nostra organizzazione ogni giorno lavora per continuare ad essere sempre di più un punto di riferimento per i consumatori calabresi offrendo supporto e consulenza per la difesa dei loro diritti in un mercato spesso complesso e frammentato. Esprimo la più sentita gratitudine a tutti i consumatori della regione per il sempre maggiore interesse con il quale partecipano alle iniziative promosse dall’associazione. Insieme possiamo fare la differenza per contribuire alla creazione di un mercato equo, trasparente e sostenibile per tutti ed alla costruzione di un futuro in cui i diritti dei consumatori siano pienamente rispettati e tutelati”.