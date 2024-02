Meloni in Calabria, focus su fondi di coesione e proteste agricoltori: “Serve strategia condivisa per il Sud”

“I fondi di sviluppo e coesione sono i fondi principi per combattere i divari tra i territori, tra Nord e Sud, Est e Ovest, anche all’interno dei territori. Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che queste risorse in molti casi non si spendevano nella totalità o con enormi ritardi. Non so se una nazione come la nostra può permettersi di non fare arrivare sul territorio fino all’ultimo centesimo che ha a disposizione”. Così la premier Giorgia Meloni in occasione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione Governo – Regione Calabria.

“Il decreto Sud riorganizza i fondi di coesione, istituisce questi accordi di coesione: i progetti sono proposti dalla regione e condivisi dal governo nazionale e questo ha fatto un po’ arrabbiare qualcuno, ma non perché vogliamo limitare l’autonomia di un singolo territorio ma perché vanno inseriti in una strategia. Per troppo tempo ci siamo mossi come monadi ma se non mettiamo in rete” progetti e investimenti “non ricostruiremo mai la strategia di cui il paese ha bisogno”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma tra governo e Regione Calabria dell’accordo per lo sviluppo e la coesione.

Con la revisione del Pnrr sono state assegnate più risorse all’agricoltura perché “questo governo non ha avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per accorgersi che gli agricoltori erano in difficoltà”. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma tra governo e Regione Calabria dell’accordo per lo sviluppo e la coesione.