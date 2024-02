La Premier Meloni in Calabria per l’accordo sui fondi di coesione, Occhiuto: “Siamo prima Regione del Sud”

“La Calabria e’ la prima regione del Sud per consistenza di fondi, 2,5 mld di euro sui Fondi sviluppo e coesione, grazie anche all’ efficace interlocuzione con il ministro Fitto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nel corso dell’evento per la firma dell’accordo sui fondi di sviluppo e coesione, che prevede 2,5 miliardi di finanziamenti, con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Premier è infatti appena arrivata nel porto di Gioia Tauro dove stamani firmerà, insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Alla cerimonia è presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

“Quando mi sono insediato – ha proseguito – giacevano due miliardi di fondi europei non spesi. Li abbiamo impegnati tutti e cio’ dimostra il recupero dei ritardi e dell’efficacia della spesa”. Sul Ponte sullo Stretto, Occhiuto ha detto che “la Calabria partecipa con un finanziamento di 300 milioni di euro, e ne sono contento, a fronte ha invece ricevuto 3,5 miliardi di euro per la statale 106 jonica e un miliardo per migliorare alcuni tratti autostradali”.