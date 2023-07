Depurazione, incontro fra il presidente della Regione e il vertice dell’Anci, “proponiamo – dice Rosaria Succurro – che Sorical o la Regione si sostituisca ai Comuni

«Il nostro auspicio è che la Regione Calabria possa sostituire i Comuni nell’ambito della depurazione. È una proposta ufficiale dell’Anci Calabria: chiediamo che Sorical, oppure la Regione in qualche forma, prenda in mano il timone della depurazione». Lo riassume, in una nota, Rosaria Succurro, che da presidente dell’Anci Calabria ha incontrato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, «con cui – precisa – c’è stata un’interlocuzione puntuale e positiva». «Il presidente – continua la rappresentante dell’Anci calabrese – ha dato piena disponibilità a interloquire e interagire con i Comuni al fine di migliorare lo stato della depurazione. Lo ringrazio molto per la grande apertura che ha mostrato su un problema ambientale così delicato, confermando di voler avere con i sindaci, dunque con l’Anci, un rapporto ancora più forte e sinergico». «Continueremo a discutere e a lavorare con spirito costruttivo per dare risposte ai cittadini. Infatti, nel prossimo settembre – annuncia la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro – avremo un importante incontro fra Anci, Regione e commissario all’Ambiente. Vi terrò sempre aggiornati».