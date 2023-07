Aumento costi materie energetiche, Regione al fianco dei pescatori: più di 4 milioni alle marinerie calabresi

La Regione al fianco dei pescatori, per arginare le ripercussioni negative derivanti dal conflitto russo-ucraino. In coda al bando pubblicato lo scorso maggio, è ora disponibile on line la graduatoria provvisoria degli aventi diritto agli aiuti stanziati per far fronte ai mancati guadagni ed ai costi aggiuntivi scaturiti dalla perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e dai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

L’elenco, disponibile sul portale istituzionale www.regione.calabria.it nella sezione Dipartimento Agricoltura, è riferito all’annualità 2023 della Misura 5.68 del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp).

“Si tratta di un’iniziativa – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – che rientra nel novero di quelle assunte per tutelare l’operatività ed il lavoro quotidiano delle marinerie calabresi, già in sofferenza per la stagione del Covid e nei mesi scorsi messe alle strette dall’aumento esponenziale dei costi di gasolio e delle materie prime, con conseguenze i cui effetti negativi ancor oggi pesano su tante aziende e famiglie. Garantiremo, attraverso ulteriori interventi, forme di aiuto ad un settore vitale per l’economia della Calabria”.

Nello specifico, al momento, risultano essere 370 le istanze valutate positivamente dalla Commissione di valutazione, per un totale di 4.168.284 euro. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it, entro il 10 agosto prossimo.