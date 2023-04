Ponte sullo Stretto, Saccomanno (Lega): “Def non deve avere coperture finanziarie. Suggerisco ad alcuni di cominciare a studiare seriamente”

“Pseudo esperti, politici, giornalisti, critici dell’ultima ora, cittadini, contestano che nel Def non esistono le coperture finanziarie e che, quindi, la costruzione del Ponte sullo Stretto è solamente propaganda del Ministro Salvini. A questa gente suggerisco che vadano nuovamente a scuola e che comincino a studiare seriamente”.

Lo afferma, in una nota, Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega Calabria. “È ben saputo a tutti – aggiunge Saccomanno – che l’ignoranza è sovrana in Italia e che forse sarebbe bene ripristinare le scuole di formazione e di politica, ma, forse, anche per tutti coloro che parlano senza sapere cosa dicono.

Una volta per tutte: in economia il Documento di economia e finanza (o Def, originariamente Documento di programmazione economica finanziaria o Dpef), è un documento all’interno del quale vengono messe per iscritto per programmare tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal soggetto emanatore. Tradotto in italiano, il Def è solamente uno strumento economico strategico per pianificare le attività future del Governo.

Quindi, vi sono delle indicazioni che possono anche essere modificate, ma maggiormente non vi è alcuna obbligatorietà a individuare sin da subito le risorse necessarie, specialmente per opere che necessitano di tempi non immediati”. “A coloro che sanno solo polemizzare e criticare e che hanno ridotto l’Italia nelle attuali condizioni di degrado e povertà – sottolinea il commissario regionale della Lega – nell’invitarli a studiare, assicuro che il ponte si farà e che le risorse saranno indicate specificatamente nella legge di bilancio.

Matteo Salvini sta lavorando per l’Italia e sta portando avanti opere che erano ferme da decenni. Per non parlare del ponte di cui si parla da oltre 50 anni.

Forse a tali soggetti da fastidio che, finalmente, si parla concretamente e che le promesse diverranno realtà. La Lega e il suo capitano Salvini hanno le idee chiare e porteranno avanti il progetto per la realizzazione del ponte e di tutte le necessarie infrastrutture collaterali.

Ecco perché il costo sembra essere aumentato. Bisogna saper leggere e comprendere.

Ma, anche la lettura a volte non è compresa”.