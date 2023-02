Naufragio migranti a Cutro, Lupi (Noi Moderati): “Smetterla con le polemiche strumentali”

“Quella di Crotone è una tragedia terribile, ma ora io credo che dovremmo fare tutti un passo in avanti, e smetterla con polemiche politiche strumentali e vergognose. Ora è il momento di essere tutti uniti per rivendicare il fatto che Lampedusa e il Mediterraneo non sono i confini dell’Italia, ma dell’Europa intera. E altrettanta unità va cercata per fermare il traffico vergognoso di essere umani che porta a queste tragedie, che ancora una volta colpiscono ognuno di noi”.

Lo dice il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.