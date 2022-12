Loizzo (Lega): “Basta aggressioni ai medici. Ripristinare posti di polizia”

“Basta aggressioni ai medici. Ripristinare posti di polizia” L’ennesima aggressione avvenuta ieri a Locri ai danni di un collega medico è intollerabile. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega e componente commissione sanità. Bisogna ripristinare i posti di polizia nei nosocomi, laddove mancano, e inserire aggravanti nelle pene per i responsabili – dice Loizzo – perché è una situazione intollerabile. Ci sono realtà, come Cosenza, in cui esiste il posto di polizia e che, grazie all’impegno encomiabile del nuovo questore, registrano un’attenzione particolare delle forze dell’ordine Ogni giorno medici coraggiosi vengono aggrediti soprattutto nei pronto soccorsi – dice Loizzo – pagando per l’assenza di personale e per la dedizione che hanno al lavoro. Chiedo al ministro Schillaci – conclude Loizzo – di porre la questione della sicurezza dei medici come prioritaria.