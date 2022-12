Terzo polo, Paese (IV): “In Calabria ha attecchito il seme della libertà”

“Il risultato del terzo polo alle ultime elezioni in Calabria è da considerarsi come un importante punto di partenza anche perché frutto di un voto di opinione in un contesto complicato, in una regione condizionata dalla ‘Ndrangheta e dal voto di scambio, dove si registra il più alto numero di percettori di reddito di cittadinanza. Il nostro risultato, però, ha un senso profondo ed è segno anche qui da noi, finalmente, ha attecchito il seme della libertà. Possiamo e dobbiamo fare di più, andare avanti col nostro lavoro mettendo al centro la politica e quindi studiare, elaborare proposte serie per i problemi. Nei prossimi abbiamo una grande responsabilità e sono fiera di aver preso parte alla giornata di oggi che rappresenta un mattone fondamentale nella costruzione del grande progetto che ci porterà a Renew Europe”.

Così la coordinatrice di Italia Viva provincia di Cosenza, Nunzia Paese, intervenuta nel corso dell’assemblea nazionale di Milano.