Elezioni, Casanova (Lega): “Da Timmermans ingerenza inaccettabile”

”Leggo dell’ingerenza del commissario europeo Timmermans nella campagna elettorale italiana mentre sono in Calabria, alle prese con i problemi di cittadini, imprese, pescatori, intere categorie vessate proprio dall’inerzia e dalle norme capestro della Ue. Servirebbero azioni straordinarie e importanti, soprattutto sul caro energia, e invece il commissario europeo al clima si lancia in intromissioni indecorose sul pericolo di una vittoria del centrodestra e della Lega in Italia. Semplicemente inaccettabile”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare Lega Massimo Casanova.

“Ha paura forse che una nostra vittoria rafforzi le istanze e la forza degli italiani in Europa? Bene l’iniziativa della Lega, che ancora una volta ha chiesto di chiudere la seconda sede del Parlamento europeo di Strasburgo: se dobbiamo risparmiare, partiamo dalle cose inutili – afferma – invece di stringere il cappio il collo attorno a famiglie e imprese. La sinistra ha già fatto troppi danni. Gli elettori italiani voteranno con coscienza e libertà. Timmermans se ne faccia una ragione e lavori per quello per cui è pagato”.