Pm chiedono carcere per Davide Flachi e Franco Terlizzi fermati ieri nel blitz a Milano. Domani gli interrogatori

La Dda di Milano ha inoltrato oggi all’ufficio gip la richiesta di convalida dei fermi e di custodia cautelare in carcere per le 13 persone, tra cui Davide Flachi, figlio dello storico boss della ‘Ndrangheta della Comasina (Pepe’, morto a gennaio) e Franco Terlizzi, ex pugile ed ex ‘naufrago’ dell’Isola dei Famosi, fermate ieri in un’inchiesta con al centro traffici di droga e armi, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e frodi assicurative. In particolare, Terlizzi e’ accusato di associazione per delinquere e truffa sulle assicurazioni per finti incidenti di auto e di trasferimento fraudolento di beni per essersi intestato, secondo l’accusa, come “prestanome” la carrozzeria di Flachi. Il 60enne ‘amico dei vip’ sara’ interrogato domani per rogatoria dal gip di Monza, provincia dove vive ed e’ stato fermato. Altri due interrogatori si terranno per rogatoria, tra cui quello di Santo Crea, cugino di Davide Flachi, che si svolgera’ a Reggio Calabria. Gli altri 10, tra cui Flachi, saranno sentiti dal gip di Milano Livio Cristofano nelle carceri di San Vittore e Opera. Poi, i giudici dovranno decidere sulla convalida dei fermi e sulle misure cautelari, richieste dai pm Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi, titolari dell’inchiesta assieme al collega di Pavia Andrea Zanoncelli.