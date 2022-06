738 nuovi contagi da Coronavirus in Calabria

Sono 738 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positivita’ del 23,81% (ieri era al 24,85%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 2 decessi e 362 guariti. In Calabria sono a oggi 31.110 i positivi. Lieve aumento dei ricoveri in reparto (+2, per un totale di 139), stabili i ricoveri in terapia intensiva (sono 7 in totale).