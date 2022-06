Durante la pandemia il 95% degli odontoiatri ha messo in atto le disposizioni anti-Covid

“Una grande emozione tornare in questa sala che rappresenta la casa di chi svolge la professione medica”. Queste le parole, pronunciate con grande trasporto, con le quali Salvatore De Filippo, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro, ha dato avvio alla XII edizione del Corso di Aggiornamento “Gli Odontoiatri al Servizio delle Famiglie”.

Il prestigioso e molto seguito corso ha ripreso, infatti, la sua attività nella sua sede storica, la sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici del capoluogo.

“Come Commissione Albo Odontoiatri – ha specificato De Filippo – siamo constantemente impegnati a 360° per la tutela di tutti gli iscritti e dei pazienti. Lo conferma quanto emerso durante l’ultimo Consiglio nazionale dell’Andi – Associazione Nazionale Dentisti Italiani: nell’ultimo anno, il 79% dei cittadini si è recato anche e solo per una visita dall’odontoiatra e di questi il 95% ha riscontrato che negli studi i professionisti hanno messo in atto tutte le disposizioni ministeriali per evitare la diffusione del Covid.”

Per il primo appuntamento è intervenuto Rosario Prisco, medico chirurgo specialista in odontostomatologia e protesi orale e maxillo facciale, che ha relazionato su “Protesi su impianti avvitata e cementatata. Come scegliere e, soprattutto, realizzare in modo semplice”, evidenziando come l’odontoiatria abbia subito una forte accelerazione con l’avvento dell’implantologia moderna. Prisco è stato introdotto dal dott. Nicola Rocca.

“L’odontoiatra – ha affermato Prisco – rappresenta la prima sentinella nei confronti della salute del cavo orale. La classe odontoiatrica è molto vicina alla popolazione e lo confermano anche questi appuntamenti promossi nel capoluogo calabrese. Occasioni di confronto importante dove incontro colleghi molto preparati e appassionati della loro professione. .”

La segreteria organizzativa del Corso è gestita dall’agenzia Present & Future.