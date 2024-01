Myenergy Viola cade in casa contro Ragusa, Aguzzoli: “Pagata stanchezza nel finale, ma pubblico di Reggio Calabria stupendo”

La Myenergy ritornerà al lavoro sin da oggi per preparare la nuova sfida esterna.

Domenica alle ore 18 si giocherà il derby di Calabria in casa della Bim Bum Basket Rende nella struttura di Quattromigla.

In relazione al Big Match perso in volata contro Virtus Ragusa ha argomentato Thomas Aguzzoli.

Ecco le sue dichiarazioni: “È stata una partita durissima, siamo partiti sotto, poi alla lunga ci siamo ripresi, come abbiamo fatto nella gara d’andata. Ci son mancate delle cose nel finale, un po’ di lucidità, un po’ di stanchezza e loro sono stati più cinici”.

Continua Aguzzoli sul prosieguo del campionato e della fase ‘due’ per la promozione: “Penso che l’abbiamo dimostrato, ormai è da inizio anno che ce la giochiamo con tutti: con le big, con le squadre più attrezzate. Ritengo che nella fase ad orologio non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. Dobbiamo migliorare e gestire meglio questi momenti decisivi, ma per il resto secondo me possiamo fare molto bene”.

Ecco le considerazioni dell’atleta sulla cornice di pubblico: “Il pubblico stasera veramente bellissimo, penso sia stato tanto merito loro anche se, come ho detto all’inizio, siamo partiti sotto e poi siamo riusciti a rientrare. Quindi veramente un ringraziamento speciale a Reggio e ai nostri tifosi e speriamo assolutamente di ritrovare questo clima sempre, in tutte le partite”.