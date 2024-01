Reggio Bic, disco rosso contro Bergamo

Si conclude con una sconfitta la regular season per la Farmacia Pellicano Reggio Calabria Bic.

La formazione regina non riesce a portare a casa il risultato che avrebbe così garantito il terzo posto matematico.

Bergamo, riesce a superare il bianco amaranto di 11 lunghezze, punteggio che consente così di potersi piazzare al terzo posto in questa stagione regolare.

La Reggio Bic, così piazzata andrà a scontrarsi contro il Giulianova, formazione campione d’Italia in carica della scorsa stagione.

E’ stata una gara per il reggini ricca di alti e bassi.

Una giornata no al tiro unita a tanta tanta sfortuna.

Va inoltre detto che il capitano dei reggini Sririprom, non al top di forma non ha potuto dare il giusto contributo.

Nonostante il risultato coach Antonio Cugliandro e’ comunque soddisfatto di questa stagione che ha visto un netto miglioramento rispetto alla stagione passata dei suoi ragazzi, e già da lunedì testa ai play-off che si disputeranno il 10 febbraio contro gli scudettati del Giulianova.

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic affronterà la compagine abruzzese per la prima volta nella sua storia in serie A.

“È stata una giornata proprio no per noi -ha dichiarato Coach Antonio Cugliandro- purtroppo non entrava a canestro.

Il match era iniziato nel peggiore dei modi incanalandosi nella direzione dei padroni di casa.

Siamo stati bravi a rientrare in gara dopo l’espulsione di Gabas, per farlo tecnico ed antisportivo, ma non bravi abbastanza da poter mantenere lo svantaggio che serviva per posizionarci al terzo posto in classifica.

Nonostante la sconfitta, credo che possiamo essere comunque soddisfatti di questa stagione che per la Reggio BiC è stata molto importante, con una qualificazione play-off arrivata con largo anticipo e soprattutto essere scelti per ospitare l’EuroCup.

Abbiamo peccato purtroppo con errori e poca lucidità, magari anche dettata dalla troppa carica agonistica accumulata per questa importante gara.

Siamo in clima play-off.”

SBS Montello Bergamo-Pellicanò Reggio Calabria 63-52

(16-8, 23-20, 13-6, 11-18)

SBS Montello Bergamo: Carrara, Airoldi 2, Silva 10, Miceli 19, Gabas 27, Canfora 2, Spicsuk, Klokler 3. All: Narra.

Pellicanò Reggio Calabria: Pietrzyk 4, Beltrame, Da Costa Mendes 24, Billi, Sripirom 15, Likic, Ivanov, Fikov, D’Anna 6, De Horta Correia 3. All: Cugliandro.

Arbitri: Guerini e De Mattia