Calcio a 5: a palazzo San Giorgio premiate ASD Evergreen e ASD Evergreen under 19

Sportivi che tengono alto il nome della città di Reggio distinguendosi per impegno, abnegazione e risultato. È il caso dell’ASD Evergreen C5 che, insieme ai giovani l’under 19, è stata premiata nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio.

Ad accogliere gli atleti il sindaco Giuseppe Falcomatà e i consiglieri Marcantonio Malara e Santo Bongani. In particolare, la ASD Evergreen C5 è nata nel 2016, ha disputato tre campionati consecutivi in serie D e partecipato per 2 anni alla Coppa Calabria di categoria. Nell’ultima stagione sportiva ha vinto il campionato di serie D, conquistando la promozione in C2, divenendo esempio virtuoso di sport che educa, unisce e guarda al futuro con coerenza e cuore. Mentre i giovani dell’under 19 con determinazione, spirito di squadra e un impegno costante hanno conquistato il titolo di Campioni Provinciali ASC, dimostrando talento, maturità sportiva e una crescita tecnica straordinaria.

«L’Amministrazione cerca di sostenere realtà come la vostra – ha spiegato il sindaco Falcomatà – nella consapevolezza delle tante difficoltà. Per noi, lo sport non è solo agonismo e risultati: rappresenta un diritto di cittadinanza. Il lavoro di squadra porta lontano, e anche noi stiamo facendo la nostra parte: dopo il campo di Ciccarello, presto saranno completati quelli di Catona, Pellaro e il campo di calcio a 11 ad Archi. È importante far comprendere che il calcio a 5 non è semplice “calcetto”: lo scorso anno abbiamo ospitato le finali nazionali e questo movimento cresce anche nelle scuole calcio. Il recente arrivo di Sky Calciomercato in città ha dato ulteriore visibilità a Reggio e dimostra quanto lo sport possa valorizzare il territorio».

Il consigliere Malara ha precisato: «Mi sono avvicinato a questa realtà colpito dalla passione trasmessa prima e, soprattutto, nel momento in cui hanno raggiunto con emozione la Serie C2. Ho apprezzato un progetto che nasce come volontà di aggregazione sociale, come una famiglia. È la dimostrazione che seguendo i valori sani dello sport, i risultati arrivano. Come Amministrazione siamo orgogliosi e vi auguriamo di continuare su questa strada».

«Grazie per l’ospitalità – ha aggiunto Giacomo Romeo che dell’Asd Evergreen è dirigente sportivo – oltre ai risultati raggiunti ci sentiamo gratificati perché siamo riusciti a fare gruppo. È un messaggio forte il nostro perché se dietro non c’è una famiglia forte, nella vita come nello sport, non si ottiene nulla».