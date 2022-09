Tutto pronto per il “Trail della Certosa” l’11 settembre a Serra San Bruno (VV)

Sale l’attesa per la prima edizione del Trail della Certosa che si terrà domenica 11 settembre a Serra San Bruno, nel vibonese. L’evento, organizzato dalla CorriCastrovillari, si inserisce all’interno del Trofeo dei Carbonai proprio perché la cittadina serrese è il tempio degli ultimi carbonai d’Italia che, attraverso “u scarazzu”, producono carbone e lo commercializzano in tutto il mondo; oltre ad avere una magnifica Certosa, ancora abitata dai monaci certosini, che farà da scenario alla partenza della gara.

Il team serrese capeggiato da Alice Milanese, coadiuvata da Francesca Scopacasa, Andrea Ciconte e Antonio Ritrovato, ha lavorato duramente per creare una manifestazione che potesse coniugare sport e cultura.

Ed è proprio in questo solco che, il giorno prima della gara, chi vorrà potrà partecipare alla visita guidata ai carbonai e al museo della Certosa.

Domenica, invece, si entrerà nel vivo con lo start alle 9.30 per la gara competitiva di 15 km e alle 9.45 per quella non competitiva di 3km (Certosa-Santa Maria e ritorno) a cui possono partecipare tutti, bambini e famiglie.

«Abbiamo pensato di far vivere ai podisti una giornata unica, completamente immersi in un percorso mozzafiato che, partendo dalla Certosa, si snoderà in montagna, tra fiumiciattoli, abeti bianchi, percorsi sterrati. La gara attraverserà il sentiero dei carbonai e il Parco delle Serre, saggiando la bellezza di correre nella natura» ci ha rivelato Alice Milanese.

I premi in palio saranno tanti e ogni partecipante riceverà una splendida medaglia. La squadra che avrà portato più atleti sia alla gara de Savuto che al Trail, riceverà l’ambito trofeo. Si tratta di una foto con cornice realizzata dal fotografo-reporter Bruno Tripodi che dall’età di 13 anni immortala i carbonai.

I primi assoluti, invece, riceveranno un oggetto fatto a mano e di qualità dell’azienda Antichi Tessitori, un cesto di Serfunghi e un completo sportivo Legea.

«Ci tengo a ringraziare a nome di tutta la CorriCastrovillari l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, nella persona del sindaco Alfredo Barillari che ha accolto il Trail con entusiasmo, dandoci la massima disponibilità, e tutti gli sponsor, il main partner Caffè Guglielmo e Audi Zentrum Calabria che ci sono stati vicini e hanno aderito alla manifestazione con slancio e allegria» ha aggiunto Alice Milanese.

L’evento è patrocinato dal Comune di Serra San Bruno, dalla Fidal, con il supporto di Fidal Calabria e ASI.

Il Trail della Certosa è un’altra nuova sfida targata CorriCastrovillari che dà il là agli altri eventi in programma: Corri a Rocca il 4 settembre, Co-Ro pro-Marathon a Corigliano-Rossano il 9 ottobre e la Mezza Maratona dei Borghi Pollineani il 23 ottobre.

Intanto, il presidente Gianfranco Milanese e tutto il direttivo si gode il successo in terra sicula di Ahmed Semmah che ha trionfato nei 1.500m, stabilendo l’ottimo tempo di 3:58: il suo nuovo personal best.

Per tutte le info sul Trail della Certosa e i prossimi eventi che vedranno impegnata la CorriCastrovillari in pista e nell’organizzazione potete visitare le pagine Facebook e Instagram della società castrovillarese e contattare per info e pernotti, Alice 380/2430053, oltre a consultare la pagina Instagram del Trail della Certosa.